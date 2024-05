Einbrecher hatten es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf eine Gärtnerei in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim abgesehen. Wie die Polizei berichtet, konnten die Täter Bargeld in einem hohen dreistelligen Bereich entwenden. Ein Strafverfahren wurde aufgenommen und eine Spurensuche eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schifferstadt in Verbindung zu setzen, Telefon 06235 4950, E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.