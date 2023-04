Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf 60 Ehejahre können Edith und Lothar Kabitzsch zurückblicken und am Donnerstag, 20. August, ihre Diamantene Hochzeit feiern. Geboren wurden beide in Leipzig, wo sie sich in der freikirchlichen Gemeinde kennen und lieben lernten. Fünf Tage nach der Hochzeit ging es in den Westen.

Im Februar 1960 verlobte sich das Paar an Ediths 18. Geburtstag. Geheiratet wurde im gleichen Jahr im August vormittags mit der standesamtlichen Trauung und am Nachmittag mit einer Haustrauung im Elternhaus