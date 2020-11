Eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste hat auf der A 61 bei Dannstadt-Schauernheim einen besonderen Fund gemacht: Ein 55-jähriger Autofahrer, der kontrolliert wurde, hatte nach Polizeiangaben knapp 20 Kilogramm Marihuana in seinem Auto. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er wurde dem Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 55-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.