Doris und Ernst Emmert feiern ihre Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren schlossen sie am 5. August zunächst in Schifferstadt im Standesamt in der Mühlstraße, „weißes Haus genannt“, wie Ernst Emmert anmerkt, den Bund fürs Leben. Die kirchliche Trauung folgte einen Tag später in der Bernardus-Kirche in Speyer – und die letzte Gäste der ersten Feier waren da noch nicht lange weg.

„Wir sind eine Mischehe und waren damals im Brautunterricht und da war ich die einzige Evangelische“, sagt Doris Emmert. Weil sie sich da nicht wohl fühlte,