Teile des Gebäudes wurden abgerissen, Ziegelsteine liegen in Stapeln bereit, eine große Eiche wurde gefällt. Was passiert eigentlich gerade mit dem ehemaligen Restaurant „Vier Jahreszeiten“ in Waldsee am Penny-Markt?

Das kann Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage auch nicht genau beantworten, denn der Ortsgemeinde liege noch gar kein Bauantrag und damit auch keine Baugenehmigung