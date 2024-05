Ein 25-jähriger Radfahrer wurde beim Zusammenstoß mit einem Auto im Kreisverkehr in Höhe der Arbeitsagentur in Bad Dürkheim am Freitagmorgen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Radfahrer in der Kaiserslauterer Straße gegen 5 Uhr im Kreisverkehr, als eine 41-Jährige mit ihrem Dacia in den Kreisverkehr einfuhr und den Radfahrer übersah. Beim Zusammenprall stürzte der 25-Jährige und verletzte sich leicht am Knie. Das DRK brachte ihn ins Krankenhaus, am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.