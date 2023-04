Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Beginn der Corona-Pandemie steht der Jugendraum am Mühlenplätzel im Ortsteil Schauernheim leer. Das in die Jahre gekommene Gebäude weist einige Schäden auf und soll nun dringend in Ordnung gebracht werden. Das empfiehlt der Kulturausschuss dem Dannstadt-Schauernheimer Ortsgemeinderat.

In der Abwesenheit junger Schauernheimer haben es sich in dem Jugendraum Mäuse gemütlich gemacht. „Deshalb haben wir sofort die Schädlingsbekämpfung beauftragt“, berichtete