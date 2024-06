Ewald Merkel, FWG, 74 Jahre, Rentner, geht mit 59,5 Prozent in seine vierte Amtszeit als Ortsbürgermeister. 2019 bekam er als einziger Kandidat 74,7 Prozent. Dieses Mal trat mit dem 43-jährigen Wolfgang Schmitt, parteiunabhängig, aber auf der SPD-Liste stehend, ein Gegenkandidat an, der auf Anhieb 40,5 Prozent holte und damit „super zufrieden“ ist. „Jetzt geht es erst richtig los“, zeigte sich Schmitt kämpferisch. Ewald Merkel sprach ebenfalls von einem „guten Ergebnis“ für sich. Sein Gegenkandidat habe den Leuten mit Tempo 30 im ganzen Dorf eben Versprechungen gemacht, die er nicht einhalten müsse. Merkel wollte nicht mehr zur Wahl antreten, doch die FWG fand keinen Nachfolgekandidaten. „Ich gehe motiviert in die vierte Amtszeit, will einige Projekte jetzt noch abschließen“, sagte er. Wichtig sei ihm die Erweiterung der Kindertagesstätte und die Erschließung des Neubaugebiets. Auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED stehe an.