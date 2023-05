Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es zeichnet sich ab, was mit dem ehemaligen Bauernhof in der Deidesheimer Straße 1 in Assenheim geschehen soll. Die zuständige Planungsgruppe hat ein Konzept für ein Mehrgenerationenhaus und Haus der Familie erarbeitet. Der Verbandsgemeinderat ist einverstanden. Doch bis zur Umsetzung ist es noch ein langer Weg, sagt der Bürgermeister.

In dem ehemaligen Bauernhof in der Deidesheimer Straße 1 in Hochdorf-Assenheim bot der Verein Schneeball aktiv 30 Jahre lang internationale Jugendarbeit an. Den entsprechenden Pachtvertrag