Die Corona-Pandemie hat Artisten, Clowns und Co. zu monatelanger Untätigkeit verdammt. Jetzt sind wieder Vorstellungen möglich und der Circus Baruk kommt zu Gastspielen ins Speyerer Umland: von Donnerstag, 4., bis Sonntag, 14. November, auf einem Gelände neben dem Mitfahrerparkplatz an der K27. Die Vorstellungen, die jeweils rund zwei Stunden dauern, finden täglich außer dienstags um 16 Uhr statt, sonntags beginnt die Show schon um 15 Uhr. „Wir hoffen, dass die Leute uns nach der langen Corona-Pause unterstützen“, sagt Zirkuschefin Manuela Baruk. Landwirte hätten dies schon in Form von Futterspenden für die Zirkustiere wie Pferde und Kamele getan. Wegen der Corona-bedingt begrenzten Kapazitäten im Zelt empfiehlt Baruk, unter Telefon 0160 99070590 Plätze zu reservieren. Es gelte die 3G-Regel. Die Karten kosteten je nach Platz zwischen zehn und 20 Euro. In Geschäften und Kitas hat der Zirkus auch Flyer verteilt, mit denen es Ermäßigung gibt. Außerdem verlost der Circus Baruk zusammen mit der RHEINPFALZ zehnmal zwei Eintrittskarten für eine Vorstellung nach Wahl, die an der Kasse hinterlegt werden. Wer bei der Verlosung mitmachen möchte, schreibt bis Dienstag, 2. November, eine E-Mail mit seinem Namen und der Betreffzeile „Zirkus“ an die Adresse redspe@rheinpfalz.de.