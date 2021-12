Die Fußgängerbrücke über den Speyerbach in Dudenhofen zwischen dem Gewerbegebiet und dem Baugebiet am Hofgraben ist erneuert worden. Nach Angaben vom Ortsbeigeordneten Reinhard Burck (Grüne) war die Brücke zuletzt während der Bauarbeiten einige Wochen gesperrt. Die Sanierungskosten gibt der Beigeordnete mit rund 15.000 Euro an. Die Brücke wurde 1997 auf Initiative der Grünen-Ratsfraktion installiert.