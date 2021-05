Seit Montag gibt es in Dudenhofen eine neue Tempo-30-Zone. Sie verläuft vom östlichen Ortseingang im Boligweg bis zur Speyerer Straße und schließt laut dem zuständigen Beigeordneten Reinhard Burck (Grüne) auch die Kettelerstraße mit ein. Am Montag seien die Schilder aufgestellt und vorübergehend für die nächsten sechs Monate gelbe Bodenmarkierungen aufgebracht worden, um die Verkehrsteilnehmer auf die neue Geschwindigkeitsbegrenzung und das in einer Tempo-30-Zone übliche Vorfahrtsgebot „rechts vor links“ hinzuweisen. „Wir konnten die Maßnahme als Verbandsgemeindeverwaltung jetzt anordnen und umsetzen, da uns kürzlich vom LBM mitgeteilt wurde, dass es sich bei der B39-Abfahrt um eine Gemeindestraße handelt“, sagt Burck. Ihm zufolge wurde am Ortseingang außerdem noch eine Geschwindigkeitsanzeigetafel mit den Zusatzhinweisen „Vorfahrt geändert“ und „rechts vor links“ installiert. Von den Anwohnern gebe es bereits viele positive Rückmeldungen. „Sie hoffen alle, dass in ihrem Wohngebiet jetzt langsamer gefahren wird“, sagt Burck.