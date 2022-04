Erst prallte der BMW-Fahrer frontal gegen ein am linken Fahrbahnrand in der Dürkheimer Straße geparktes Auto, dann fuhr er einfach weiter. Schaden: rund 4000 Euro. Passiert ist das laut Polizei am Freitag zwischen 23.30 und 23.59 Uhr. Bei der Unfallaufnahme am Samstag jedoch wurde das beschädigte Auto des Verursachers unweit der Unfallstelle entdeckt. Der 52-jährige Fahrer wurde von der Polizei ermittelt und gab an, am Vorabend vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab noch einen Wert von über ein Promille. An dem BMW gibt es laut Polizei weitere frische Unfallschäden am Kotflügel vorne rechts, die bisher keinem Unfall zugeordnet werden konnten. Zeugenhinweise an die Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.