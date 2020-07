Ganz offensichtlich stark betrunken war ein Autofahrer, der mehreren anderen Verkehrsteilnehmern am Montagabend in und um Dudenhofen aufgefallen ist. Wie die Polizei mitteilt, wurde um zirka 20.20 Uhr ein schlangenlinienfahrender Audi auf der B39 zwischen Speyer und Dudenhofen gemeldet. Das Fahrzeug soll zwischenzeitlich quer auf beiden Fahrspuren zum Stillstand gekommen sein, ehe der Fahrer wendete und seine Fahrt fortsetzte. Noch während die Polizei nach dem Auto fahndete, ging eine weitere Meldung ein, dass der Audi im Boligweg in Dudenhofen beim Wenden gegen einen Gartenzaun gefahren sei. Eine Streife fand das Fahrzeug unverschlossen in der Nähe des Geflügelzuchtvereins. Der mutmaßliche Fahrer war zu Fuß auf einem Feldweg unterwegs. Bei der Kontrolle bestritt der 35-jährige Mann aus Speyer – laut Polizei wenig glaubhaft –, das Fahrzeug gefahren zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der zunächst sichergestellte Fahrzeugschlüssel des Pkw wurde an die Lebensgefährtin des Mannes, auf die das Auto zugelassen war, ausgehändigt.