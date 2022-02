Mehrere betrügerische Anrufe sind den Mitarbeitern der Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwochvormittag gemeldet worden – aus Böhl-Iggelheim, Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim. So gaben die Anrufer zum Beispiel an, dass ein Paket in einem Paketzentrum hinterlegt sei und man dazu genauere Informationen benötige. In einem anderen Fall gaben sich die Betrüger laut Polizei als Mitarbeiter der Pfalzwerke aus und baten um Übermittlung von Kundendaten. Ein weiterer Anrufer erkundigte sich über den Zustand des Computers eines 77-Jährigen. Die Angerufenen durchschauten nach Angaben der Polizei die Betrugsmaschen, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Die Polizei weist darauf hin, dass die Anrufe in der Regel auf die Nachfrage nach Wertgegenständen und Bargeld abzielen. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de gibt es nähere Informationen.