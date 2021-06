Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch gegen 12 Uhr einen 81-Jährigen in Dudenhofen angesprochen. Laut Polizei hatte der Senior gerade 500 Euro bei einer Bankfiliale in der Speyer Straße abgehoben, als er auf dem Weg zu seinem, nur wenige Meter entfernt geparkten Fahrzeug von einem Betrüger aufgehalten wurde. Als der hilfsbereite Senior seine Geldbörse öffnete, um dem Mann Geld zu wechseln zu können, griff der Täter hinein, nahm darin befindliche Geldscheine und flüchtete zu Fuß. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, sehr kurze, graue Haare, hellgraue Stoffhose und einen osteuropäischen Dialekt. Er trug keine Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise an die Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.