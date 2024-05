Am Samstag, 18. Mai, wird Florian Pletscher aus Beindersheim im Dom von Trondheim in Norwegen zum Priester geweiht. Das hat der katholische Pfarrer von Beindersheim, Michael Baldauf, mitgeteilt. Er lädt Interessierte dazu ein, die Weihe per Livestream zu verfolgen. Den Kanal, auf dem der Gottesdienst übertragen wird, findet man auf Youtube, wenn man als Suchbegriff „Presteordinasjon Florian Pletscher“ eingibt. Nach Angaben von Baldauf wird der 32-Jährige am Sonntag, 7. Juli, zur Feier der Primiz in seine Heimatgemeinde Beindersheim kommen. Pletscher wurde im vergangenen Jahr in Norwegen zum Diakon geweiht. Über seinen Werdegang hat die RHEINPFALZ am 16. August berichtet.