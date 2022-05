Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf der K2 zwischen Lambsheim und Maxdorf am Dienstag. Gegen 14 Uhr war Fahrerin eines grauen Suzuki SX4 nach eigenen Angaben in Richtung Maxdorf unterwegs, als sie ein grauen oder silbernen BMW Touring mit einem Fahrradträger am Heck überholte. Da der BMW-Fahrer zu früh eingeschert sei, sei es zu einer leichten Berührung zwischen dem Fahrradträger und dem Suzuki gekommen. Es entstand ein Sachschaden am linken vorderen Kotflügel und der Frontschürze des Suzuki. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 9341100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de .