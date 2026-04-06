Nach einem Verkehrsunfall auf der B9 bei Römerberg musste die Bundesstraße am Freitagabend in Richtung Speyer etwa zwei Stunden lang gesperrt werden. Wie die Polizei meldet, war ein 53-jähriger Heidelberger gegen 20.10 Uhr mit seinem Nissan auf der rechten Spur in Richtung Speyer unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen nach links zog und einen Audi auf der Überholspur übersah. Der 19-jährige Audi-Fahrer wich nach rechts aus, prallte dabei jedoch gegen die Heckstoßstange des Nissans. In der Folge schleuderte der Audi gegen die rechte Leitplanke und von dort zurück auf die Fahrbahn, wo er schließlich mit der linken Leitplanke kollidierte. Der Nissan wurde offenbar gegen die linke Leitplanke gedrückt und kam dort zum Stillstand. Beide Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beifahrerin im Audi erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die B9 etwa zwei Stunden lang gesperrt.