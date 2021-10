Für einen Fahrbahnteiler auf der B39 am Knoten B39/B9 (Dudenhöfer Straße) haben am Montagmorgen die Bauarbeiten begonnen: In dem Bereich, in dem es früher schon einmal einen provisorischen Fahrbahnteiler gegeben hat, soll gepflastert werden. Er war Ende 2018 entfernt worden, um die Linksabbiegespur für die Zeit der Salierbrücken-Sperrung zu verlängern. Weil die Brücke für den Weg ins Badische nicht zur Verfügung steht, gibt es Verkehrsverlagerungen auf die B9, die am Knoten B39/B9 für Engpässe gesorgt hatten. Auch die Ampeln gibt es dort seit dieser Zeit. Für den Bau des Fahrbahnteilers wird die B39 von Speyer in Richtung Dudenhofen (unser Bild) voll gesperrt. Der Verkehr wird in Speyer an der Anschlussstelle Speyer/Universität auf die B9 ausgeleitet. Der Radweg ist von der Maßnahme nicht betroffen. Die Bauarbeiten sollen laut dem zuständigen Landesbetrieb Mobilität etwa eine Woche lang dauern.