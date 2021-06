Einen Schutzengel hatte am Donnerstag ein 73-jähriger Autofahrer, der gegen 10 Uhr auf der B9 von Speyer in Richtung Germersheim unterwegs war. Laut Polizei geriet das Auto des Mannes aufgrund der nassen Fahrbahn in Höhe der Ausfahrt Römerberg/Dudenhofen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte wenige Meter die Böschung hinunter und überschlug sich. Der 73-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.