Im verkehrsberuhigten Bereich darf man nicht einfach parken. Nur auf eingezeichneten Parkplätzen. Was aber, wenn die Markierungen gar nicht als Parkplatz zu erkennen sind? Ein Anwohner in Gronau ärgert sich über ein Knöllchen und fehlende Einzeichnungen.

Im Gutaweg in Gronau kann man sich nicht daran erinnern, dass es jemals ein Verkehrsproblem gab. Wer im Ortsteil von A nach B will, muss auch nicht wirklich durch die kleine Straße. So hat