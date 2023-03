Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein 29-Jähriger aus Ludwigshafen war vor dem Amtsgericht Speyer angeklagt, im Juni 2021 seine Partnerin in deren Wohnung in Schifferstadt angegriffen, beleidigt, bestohlen und ihr Smartphone zerstört zu haben. Gegen ihn wurde trotz Vorstrafen eine Bewährungsstrafe ausgesprochen – allerdings mit strengen Auflagen.

Der Angeklagte hatte am 21. Juni 2021 einen üblen Streit mit seiner damaligen Ehefrau in deren Wohnung in Schifferstadt, der völlig eskalierte. Ihm wird vorgeworfen, sie lautstark als „Schlampe“