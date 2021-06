Am Samstag, 3. Juli 2021 um 19 Uhr, präsentiert Gitarristin Jutta Keller das Beste und Neues aus ihrem aktuellen Programm „Licht und Schatten“ im Rahmen der neuen musikalischen Andachtsreihe „Musiker*innen aus der Nachbarschaft“ in der katholischen Kirche St. Gangolf in Dudenhofen.

Zusammen mit Rezitatorin Anette Brechtel und Nachwuchsgitarristin Lisa Sterner verbindet sie ihre meist spanisch anmutenden Eigenkompositionen mit stimmungsvoll-bildhafter Lyrik, unter anderem von Rainer-Maria Rilke, Hilde Domin und Hermann Hesse.

Die Gitarristin, Komponistin, Ensembleleiterin und Gitarrenlehrerin Jutta Keller wirkt seit über 30 Jahren freischaffend in der Musikbranche. Als Initiatorin mehrerer Bandprojekte (Kick La Luna, Lunazul, JuSi, DIE GITARRISTAS, j.k.project) und Produzentin von zwölf CDs ist sie in der deutschen Musikszene über all die Jahre eine zuverlässige und immer wieder überraschende „Lieferantin“ besonderer Gitarrenmusik. Dabei verbindet die Musikerin auch andere Genres mit ihrer Musik, so Tanz, Videokunst oder Malerei.

Die neue Reihe „Musiker*innen aus der Nachbarschaft“, die von den Kirchen-Chören St. Cäcilia Dudenhofen organisiert wird, soll den Zuhörern live Musikerlebnisse auf hohem Niveau und geistliche Anregung geben. Die angemessene Bezahlung der Musiker stellt eine Unterstützung der von der Corona-Krise besonders gebeutelten Künstler dar.

Unter den aktuellen Coronabestimmungen ist eine Voranmeldung im Pfarrbüro notwendig: telefonisch 06232 92935) oder mailto: pfarramt.dudenhofen@bistum-speyer.de.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird geben.