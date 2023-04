Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine Weihnachtsmärkte, keine Adventsfeiern – wie soll man da so richtig in Weihnachtsstimmung kommen? Engagierte in Schauernheim und Fußgönheim hatten unabhängig voneinander eine Idee: Es könnten doch selbst gestaltete Adventsfenster als vorweihnachtliche Grüße in der momentan schwierigen Zeit Verbundenheit signalisieren.

Die Idee für den Aufruf zur Gestaltung „Schauernheimer Adventsfenster 2020“ entstand bei der Vorbesprechung für den „Lebendigen Adventskalender“.