Wegen eines Flächenbrands musste die Feuerwehr am Mittwoch gegen 13 Uhr in Neuhofen ausrücken. Nach Angaben des Neuhofener Wehrführers Florian Graf war rund ein Hektar Fläche eines abgeernteten Felds an der Carl-Reiß-Straße unweit des Wildparks Rheingönheim in Brand geraten – aus bisher ungeklärter Ursache, teilt die Polizei mit. Das Feuer habe laut Graf zunächst gedroht, auf die nahe Bebauung überzugreifen, war aber binnen einer Stunde unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 35 Männer und Frauen im Einsatz.