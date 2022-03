Rund 400 Liter Diesel haben Unbekannte aus dem Tank eines Lkw gestohlen, der auf dem Mitfahrerparkplatz zwischen Dudenhofen und Römerberg stand. Laut Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 062322 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei in Speyer zu melden.