Eine 48-Jährige aus Dannstadt-Schauernheim hat sich am Dienstagvormittag bei der Polizei gemeldet, weil sie ihren Angaben zufolge von ihrem Sohn geschlagen und bedroht worden war. Auch habe der 28-Jährige eine Tür beschädigt. Der Mann konnte nach Angaben der Polizei schließlich alkoholisiert im Bereich des Friedhofs kontrolliert werden. Gegenüber den eingesetzten Beamten forderte der Mann, dass diese Gewalt gegen ihn ausüben sollen. Da sich der 28-Jährige der Polizei zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung gebracht und dort einem Arzt vorgestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.