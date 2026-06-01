Gleich zwei stark alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei am Sonntag im Rhein-Pfalz-Kreis aus dem Verkehr gezogen.

In Böhl-Iggelheim fiel gegen 23 Uhr ein Autofahrer auf der L532 durch seine Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten bei dem 41-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,73 Promille. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Führerschein vorweisen. Er musste zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bereits am Sonntagmorgen war die Polizei nach Altrip gerufen worden. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ein Autofahrer in der Speyerer Straße eine Verkehrsinsel und einen Grünstreifen überfahren habe und anschließend weitergefahren sei. An der Unfallstelle fanden die Beamten mehrere Fahrzeugteile des Verursachers.

Der 65-jährige Fahrer konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auch er stand offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 2,94 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.