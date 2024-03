Dass in den Parkbuchten im Schlittweg am Friedhof Wohnwagen abgestellt werden, führt in Otterstadt nach Darstellung von Gemeinderatsmitglied Werner Benedix (BIO) zu Beschwerden. Benedix sprach von einem „massiven Parkproblem“ und berichtete, dass dort Wohnwagen teils mit Übergröße wochenlang abgestellt werden. Im Sommer kämen Bootstrailer hinzu. Die Nummernschilder ließen darauf schließen, dass es nicht unbedingt Otterstadter seien, die ihre Fahrzeuge dort parkten. Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) stimmte Benedix zu, dass die Situation angesichts von in der Nähe stattfindenden Beerdigungen auf dem Friedhof nicht passend sei. Vonseiten des Ordnungsamts gab es die Auskunft, dass es erst Schilder braucht, um die Möglichkeit zu haben, die widerrechtlich parkenden Fahrzeuge abzuschleppen. In der Straßen sollen nun Schilder mit einem Zeichen darauf hinweisen, dass in den Parkbuchten nur Autos oder Motorräder parken dürfen.