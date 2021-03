Kurz vor den Ostertagen rutscht Zweibrücken wieder in die Einstufung als Risikogebiet: Der Inzidenzwert lag am Mittwoch bei knapp 59. Auch Pirmasens (144) und der Landkreis (91) gelten im Warn- und Aktionsplan des Landes weiterhin als tiefrot. 350 Corona-Fälle gelten in der Südwestpfalz derzeit als aktiv, 27 mehr als am Vortag.

Das Gesundheitsamt Südwestpfalz hat am Mittwoch 46 weitere Covid-19-Fälle in seinem Zuständigkeitsbereich gemeldet, 18 davon in Pirmasens. Die restlichen Fälle verteilen sich auf Zweibrücken (4) und alle Verbandsgemeinden im Kreis: Dahner Felsenland (5), Hauenstein (1), Pirmasens-Land (1), Rodalben (4), Thaleischweiler-Wallhalben (4), Waldfischbach-Burgalben (4) und Zweibrücken-Land (5).

In Dahn haben sich vier Bewohner des Conrad-von-Wendt-Hauses mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. Die betroffene Wohngruppe des Heims für Menschen mit Behinderung befindet sich in Quarantäne, teilte die Kreisverwaltung mit.

Einige neu Infizierte waren als Kontaktpersonen bereits in Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis erhielten: Das gilt für vier Pirmasenser sowie jeweils drei Personen aus den Verbandsgemeinden Rodalben und Waldfischbach-Burgalben, zwei Personen aus der VG Zweibrücken-Land und eine aus der VG Thaleischweiler-Wallhalben.