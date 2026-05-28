Mindestens eine Bewerberin tritt für das Amt der Ortsbürgermeisterin an. Ein zweiter Bewerber hat ebenfalls Interesse bekundet, seine Zulassung wird noch geprüft.

Die 45-jährige Heilpraktikerin Natascha Gampfer hat ihre Bewerbung fristgerecht eingereicht. Sie verfolgte als Zuhörerin die Ratssitzung am Dienstag und erkundigte sich beim zweiten Beigeordneten, Martin Siegert, nach weiteren Kandidaturen. Siegert, der den erkrankten ersten Beigeordneten Michael Becker vertrat, erklärte: „Ich kann dazu nichts sagen, es wird gerade geprüft von der Verwaltung.“

Auf Anfrage teilte Klaus Weber (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, mit, dass Daniel Germann der zweite Bewerber ist. Der Vorsitzende der Gruppierung „Wir für Ruppertsweiler“ erklärte am Montag kurz vor Ablauf der Frist um 18 Uhr schriftlich seine Kandidatur. Für die Zulassung sind 30 Unterstützerunterschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus Ruppertsweiler erforderlich. Diese lägen laut Weber vor.

Allerdings fehlt bislang die Verifizierung, dass alle Unterstützer tatsächlich in Ruppertsweiler wohnen. Ob die Wählbarkeitsbescheinigung trotz dieses offenen Punktes ausgestellt werden kann, entscheidet der Wahlausschuss am Freitag, 29. Mai, in öffentlicher Sitzung. Dessen Vorsitzender ist Michael Becker, der der gleichen Gruppierung wie Germann angehört.

Die ursprünglich für Montag geplante Sitzung des Wahlausschusses wurde wegen der Erkrankung Beckers auf Freitag verschoben, so Weber. „Wir stehen in engem Kontakt“, sagte er. Wird Germann zugelassen, gibt es zwei Kandidaturen für die Nachfolge von Herbert Heid, der Mitte Mai zurückgetreten ist. Wird er nicht zugelassen, ist Natascha Gampfer die einzige Bewerberin.