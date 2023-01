Zwei Verletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der B270 an der Geiselberger Kreuzung ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, wollte dort eine 83-jährige Autofahrerin auf die B270 in Richtung Kaiserslautern auffahren und kollidierte dabei mit dem Wagen eines 65-Jährigen, der in Richtung Pirmasens fuhr. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer und der Unfallgegner leicht verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Strecke kurzfristig gesperrt werden, was Staus im Berufsverkehr zur Folge hatte.