Einen großen Wohnwagen haben Unbekannte mit Gewalt am Freitag zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr gestohlen. Der Doppelachser war laut Polizei auf dem Stellplatz neben dem Wohnhaus in der Bitscher Straße abgestellt und durch zwei geparkte Pkw gesichert worden. Beide Autos schoben die Täter zur Seite, bei einem Auto knackten sie dafür das Lenkradschloss. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Erst am Mittwochabend war in Trulben ein Wohnmobil entwendet worden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.