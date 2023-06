Die Aktion Gelbes Band ist in Pirmasens nun schon zum vierten Mal gestartet. Pünktlich mit der Erntereife der Kirschen haben die Mitarbeiterinnen der Stabstelle Umweltschutz damit begonnen, die Flächen und Einzelbäume, an denen geerntet werden darf, zu markieren. Diese Bäume finden sich im Stadtgebiet vereinzelt, aber auch auf Obstwiesen und in Parks. Alleine im Strecktalpark stehen 81 Obstbäume, die zur Ernte für Jedermann frei gegeben sind. Davon sind sieben Kirschbäume: späte, gelbe, rote und schwarze Knorpelkirsche, Vogelkirsche, Herzkirsche und Sauerkirsche.

Auch auf den städtischen Obstwiesen in Erlenbrunn (Lange Ahnung, Am Torweg und Drei Eichen) stehen zahlreiche Kirschbäume. Darunter Ludwigs Frühe, Benjaminler und Vogelkirschen. „Streuobstwiesen haben nicht nur eine besondere Bedeutung als selten gewordener Lebensraum für viele Tierarten, sondern bieten auch den Bürgerinnen und Bürgern einen großen Nutzen an, die das Obst ernten und sinnvoll verwenden“, erläutert Bürgermeister Michael Maas.

Die Stadtverwaltung lädt auch private Baumbesitzer – solche, die Ihr Obst nicht selbst ernten und verwerten können – dazu ein, sich an der Aktion zu beteiligen. Einfach ein gelbes Band um den Stamm binden, dann weiß jeder, wo ohne Nachfrage geerntet werden darf. Gelbe Bänder aus Jute können bei der Umweltberatung im Bauamt zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.

Info



Auf der städtischen Homepage unter www.pirmasens.de/gelbesband findet man die Standorte der Obstbäume, die Arten und Sorten sowie deren Bei der Tourist-Information im Rheinberger stehen Obstpflücker mit langem Teleskopstil zur Ausleihe bereit. Diese können zu den üblichen Öffnungszeiten kostenlos ausgeliehen werden. Damit können auch die oberen Bereiche der Bäume problemlos abgeerntet werden.