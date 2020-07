Am kommenden Montag, 27. Juli, beginnen die Arbeiten zum Ausbau der Hohmärtelstraße. Der rund 250 Meter lange Abschnitt zwischen Karl-Theodor- und Winzler Straße wird nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich bis Mai 2021 komplett erneuert. Im Rahmen der Maßnahme werden Fahrbahn und Gehweg ausgebaut sowie die Straßenentwässerung erneuert. Die Beleuchtung werde mittels sparsamer LED-Laternen modernisiert, so die Verwaltung. Nach dem Abschluss der Arbeiten werden rund 3420 Quadratmeter Verkehrsfläche vollständig erneuert sein. Die Planung liegt in Händen des Ingenieurbüros Klages (Waldfischbach-Burgalben). Die Straßenbauarbeiten werden von der Firma Peter Gross Infra GmbH (Pirmasens) unter Vollsperrung durchgeführt. Entstehen werden außerdem insgesamt 39 Parkplätze. Um die Straße im Herzen des Winzler Viertels attraktiver zu gestalten, sind neben Baumscheiben auch Pflanzgefäße, Sitzblöcke und ein Spielgerät vorgesehen.

Leitungen für Gas, Wasser und Strom sind gelegt

Das Projekt innerhalb des laufenden Straßenausbauprogramms ist laut Verwaltung mit Gesamtkosten in Höhe von 1,03 Millionen Euro veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über wiederkehrende Beiträge. Bis auf wenige Arbeiten weitgehend abgeschlossen ist eine Kanalsanierung mittels speziellem Inliner-Verfahren. Dafür wurden Investitionen in Höhe von rund 150.000 Euro getätigt. Die Kosten werden über den Sonderhaushalt Abwasserbeseitigung finanziert. Die Stadtwerke haben bereits die neuen Leitungen für Gas, Wasser und Strom verlegt. Während der gesamten Bauphase ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Für Fußgänger ist der Zugang zu den Grundstücken möglich.