Mit Tempo 180 über die L600: So schnell war ein 26-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Samstag unterwegs, bis ihn die Polizei auf der A8 stoppen konnte. Der gelb-schwarze VW Golf mit PS-Stadtkennzeichen war der Streife gegen 3 Uhr in der Arnulfstraße aufgefallen, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Golf fuhr auf die L600 und dann auf die A8, wo ihn die Polizeistreife in Fahrtrichtung Zweibrücken anhalten konnte. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen des Golfs mit Zulassungsstempel der Stadt Zweibrücken gefälscht waren und das Fahrzeug demnach nicht zugelassen und nicht versichert war. Die Kennzeichen wurden als Beweismittel sichergestellt. Der 26-jährige Fahrzeugführer konnte keinen Eigentumsnachweis für den Golf vorlegen. Deshalb wurde auch der Wagen sichergestellt.