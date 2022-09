Frohe Kunde brachte die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch mit in die Südwestpfalz. Das Land wird den Großteil der Kosten zur Modernisierung der Wieslauterstrecke übernehmen. Die Zusage gelte vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags zum Haushalt 2023/2024, in dem das Geld für die Modernisierung der Strecke eingestellt sei, sagte Eder beim Ortstermin in Hinterweidenthal. Die Ministerin informierte sich auf dem Gelände des ehemaligen Nato-Tanklagers bei Hinterweidenthal über das Vorhaben. Auf dem Gelände soll eine Verladestation entstehen, um Holz und Baumaterialien von Lkws auf die Schiene zu bringen. Die Strecke vom ehemaligen Lager bis zum Hauptgleis zwischen Hinterweidenthal und Dahn soll reaktiviert werden. Dem Projekt hatte der Kreistag Südwestpfalz im Juli zugestimmt.