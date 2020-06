Nachdem vorige Woche bereits Hotels im Kreis, eines in Dahn und eines in Waldfischbach-Burgalben, Ziele von Einbrechern waren, hat es in der Nacht zum Montag ein weiteres Hotel in Dahn getroffen. Um 3.17 Uhr hebelte laut Polizei ein Mann die Haupteingangstür an einem Hotel in der Goethestraße auf und gelangte so in den Eingangsbereich. An der Rezeption hebelte er mehrere Türen auf und durchsuchte die Büroräume. Entwendet wurde nichts. Die hauseigene Videoüberwachungskamera filmte den Täter. Danach handelt es sich vermutlich um einen 1,65 bis 1,70 Meter großen und zwischen 55 und 70 Jahre alten Mann. Der verursachte Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen bittet die Kriminalinspektion Pirmasens, sich zu melden unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.