Um den Pirmasenser Luft- und Badepark (Plub) am Laufen zu halten, ist auch komplexe Technik vonnöten. Von zentraler Bedeutung ist die Wasseraufbereitung, bei der das Badewasser verschiedene Reinigungsstufen durchläuft, um Schmutz und Bakterien zu entfernen. Was passiert da in den Technikräumen des Schwimmbads?

Wo befinden sich die Technikräume des Plub?

Die weitläufigen Technikräume befinden sich weit unter dem Bad, sagt Peter Zimmermann, Bereichsleiter des Pirmasenser Luft- und Badeparks.