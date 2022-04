Sechs Nachwuchsgolfer des Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland reisten mit Landestrainer Mark Mattheis zu den Malta Junior Open. Darunter auch Maxime Holletschek vom Ersten Golfclub Westpfalz, die das dreitägige Turnier für sich entscheiden konnte. Bei den Mädchen U18 lag Holletschek, die ab September für die University of Tampa (Florida) Golf spielt und auch dort studiert, nach der ersten Runde noch auf dem zweiten Rang hinter der Polin Kinga Kusmierska. Auf dem Par 68-Kurs kam sie zum Turnierauftakt auf 69 Schläge, wiederholte dieses Kunststück am zweiten Turniertag und ging in Führung. Zwar konnte die Polin am abschließen Turniertag noch einen Schlag gegenüber Holletschek, die 71 Schläge benötigte, aufholen. Dennoch gelang der EGW-Zweitligaspielerin der Turniersieg mit 209 Schlägen.