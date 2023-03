Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Grünen in Pirmasens kommt eine Bebauung des Neufferparks nicht in Frage. Im Stadtrat werde man geschlossen gegen die Vorschläge der Verwaltung stimmen, kündigt die Fraktion an. Darauf habe man sich „nach intensiven Recherchen“ geeinigt.

Sowohl der Schutzstatus des gesamten Parks als auch zahlreicher Einzelbäume, die teils über hundert Jahre alt seien, „verbieten ein solches Projekt“.