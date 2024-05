Von einer neuen Welle von Trickbetrug in Frankenthal und Umgebung berichten die Stadtwerke. Dabei gebe es zwei Maschen. Zum einen hätten sich Unbekannte an der Haustür als Mitarbeiter des Energieversorgers ausgegeben, teils sogar mit Stadtwerke-Logo. Ziel der Betrüger sei es, Zutritt zu Häusern und Wohnungen zu erhalten. Die Personen konnten sich laut Mitteilung jedoch weder ausweisen, noch hätten sie sich namentlich vorgestellt. Sie hätten die Herausgabe von Kundendaten gefordert und auf Vertragsabschlüsse gedrängt. Andere Kunden der Stadtwerke sollen Anrufe von verschiedenen Festnetz- und Mobilnummern erhalten haben. Dabei seien unter dem Vorwand eines Datenabgleichs ebenfalls Kundendaten erfragt worden.

Die Stadtwerke sprechen von einer Anzahl an Fällen im mittleren zweistelligen Bereich. Betroffen sei das gesamte Versorgungsgebiet einschließlich der betriebsgeführten Werke in Bobenheim-Roxheim, Dirmstein und Gerolsheim sowie die Ortsgemeinden der VG Lambsheim-Heßheim mit Ausnahme von Lambsheim. Mitarbeiter der Stadtwerke Frankenthal können sich jederzeit ausweisen, betont das Unternehmen. Ebenso tragen diese Arbeitskleidung mit einem sichtbaren Stadtwerke-Logo und sind mit einem Stadtwerke-Auto unterwegs. Wer Opfer eines Betrugsversuchs wird, soll sich an die Polizei, Telefon 06233 3130 wenden.