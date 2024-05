Der Vorverkauf für das 17. Landauer Entenrennen des Kinderschutzbundes Landau-SÜW ist gestartet. Wer eine der 4320 Enten ins Rennen schicken will, kann für 3,50 Euro eine Adoptionsurkunde kaufen. Diese sind beim mobilen Verkauf samstags in der Gerberstraße erhältlich, direkt beim Verein im Kinderhaus Blauer Elefant, Nordring 31, und im Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz 18 sowie in 13 Landauer Geschäften. Folgende Vorverkaufsstellen nehmen teil: Adler-Apotheke, Apotheke im Med-Zen, Clever Fit Landau, Delker Optik, Gillet-Hagebaumarkt, H&M, LiLi – Tagesförderstätte der Caritas, SBK Edeka Kissel, Tanzschule Wienholt, Thalia-Buchhandlung, VR-Bank Südpfalz, Wunschträume Spielwaren und die Zahnarztpraxis Dr. Koch. Der Erlös des Rennens fließt in die Kinder-, Jugend- und Familienhilfeangebote des Kinderschutzbundes.

Aufgrund wiederholten Diebstahls verzichtet der Verein dieses Jahr auf das übliche Banner im Zielbereich an der Bachgasse. Der Startschuss für das Rennen fällt in einem knappen Monat, am 8. Juni, zum Abschluss des Landauer Kindertages.