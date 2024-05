Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Montreux Jazzfestival bietet nicht nur Superstars eine Bühne. Es ist auch eine Talentschmiede. So verleiht das Festival den Jazz Talent Award, der schon manchem Preisträger einen Karrierekick gab. So auch 2019 der jungen Afra Kane. Am Donnerstag besuchte sie das Kulturzentrum Kammgarn. Dabei zeigte sich: Um ihre Musik zu verstehen, muss man ihr Leben kennen.

Ziemlich weit rumgekommen ist die junge Sängerin Afra Kane in den noch nicht einmal drei Jahrzehnten ihres Lebens. Geboren als Tochter nigerianischer Einwanderer im italienischen und erzkatholischen