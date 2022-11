Ein bunt leuchtender Weihnachtsmarkt, zischende Lokomotiven, die über Schienen rattern, und Passagiere, die auf ihren nächsten Zug warten: Bei der Modellbahnausstellung in der Schlossgalerie herrscht Weihnachtsstimmung im Miniaturformat. An den Adventswochenenden können Besucher die Fantasielandschaft bestaunen.

Die Modellbahnausstellung in der Schlossgalerie hat Tradition: Von der kleinsten Spur Z über H0, 0, I bis hin zur Gartenbahn sind alle Maßstabarten der Modellbahn vertreten. Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie öffnen die Gartenbahner Südwest in der Adventszeit wieder ihre Pforten. „Unsere vereinseigene Anlage ist mit viel Liebe zum Detail in kompletter Handarbeit gefertigt“, sagt der Vorsitzende der Gartenbahner Südwest, Tim-Leander Zitterbart.

Die Anlage in der Schlossgalerie folgt dabei keinem klaren Vorbild. „Bei uns gehören die Züge jedem Mitglied und die Anlage dem Verein“, erklärt Zitterbart. So könne es schon mal vorkommen, dass eine Lokomotive aus der Schweiz neben einer Bahn aus dem Harz stehe. Ein Sägewerk, in dem die Säge funktioniert, Echtwassermodule, aber auch ein Holzfällermodul, bei dem die typischen Geräusche einer Kettensäge imitiert werden: All das seien kleine Details, die die Anlage zu etwas Besonderem machen. Auch die Pirmasenser Heimat der Anlage zeigt sich in den Kleinigkeiten. So gibt es beispielsweise Wegweiser zum Waldhaus Starkenbrunnen oder zur Burg Lemberg.

Variable Module

Die Anlage besteht aus Modulen, die bis zu 1,60 Meter lang sind und das gleiche Verbindungsstück haben. „So kann sie je nach Platz variabel aufgestellt werden“, informiert Zitterbart. Das sei gerade praktisch, weil der Verein bundesweit mit seiner Anlage auf verschiedenen Messen unterwegs ist. „Im laufenden Jahr haben wir zwei Module renoviert, um die Anlage vorzeigbar zu halten und den Besuchern neue kleine Schmankerl zu bieten“, verrät der Vorsitzende.

An der Anlage baut der Verein etwa seit dem Jahr 2002. Damals sei es nur ein loser Haufen an Gartenbahninteressierten gewesen, die sich getroffen haben, um Module zu bauen. 2004 hat sich dann der Verein gegründet, um einen rechtssicheren Rahmen für Mietverträge und weiteres zu haben. Heute zählen die Gartenbahner Südwest rund 25 Mitglieder der unterschiedlichsten Altersklassen.

Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen

Weil es nicht viele Vereine in der Spurgröße der Gartenbahner gibt, stammen die Mitglieder teilweise auch aus Hessen und Nordrhein-Westfalen. Denn die Spur G ist die umgangssprachliche Bezeichnung der Nenngröße IIm oder der Meterspur und bezeichnet eine Modell-Spurweite von 45 Millimeter. Die Modellbahnen selbst weisen einen Maßstab von 1:22,5 auf. Bekannte Vertreter sind die Strecken des Glacier- und Bernina-Express der rhätischen Bahn in der Schweiz, oder die Brocken-Bahn im Harz.

Im Verein könne sich laut Zitterbart jeder ausleben. „Die einen haben eine kreative Ader und basteln gerne, die anderen sind pure Fahrer – jeder kann sich so entfalten, wie er das möchte“, berichtet der Vorsitzende. Auch bei den Modellbahnern hat die Technik Einzug erhalten: Während früher noch klassisch mit Handreglern gefahren wurde, gibt es seit 2012 eine App fürs Smartphone, um die Züge zu steuern. „Für das digitale Fahren benötigen wir eine Zentrale – das ist so etwas wie der Hauptrechner der Anlage, auf der wir uns einloggen“, erläutert Zitterbart.

Westernanlage in H0

Neben den Gartenbahnern stellt die IG Spur 1 Südwest ihre Anlage in der Königsspur aus, die diese mit rund 15 Mitgliedern betreiben. Ebenso dabei ist Klaus Peter Obree, der eine Westernanlage in der Spur H0 vorführt, sowie Konrad Heimsott, der mit einem bunt beleuchteten Kirmes-Diorama im Maßstab 1:87 in der Schlossgalerie vor Ort ist.

Mit der Ausstellung im Dezember will der Verein seinen Besuchern die Leidenschaft für den Modellbahnbau näherbringen. „Wir wollen die Leute für das Hobby begeistern, weil es eben sehr vielfältig ist“, sagt Zitterbart. An allen Adventswochenenden sowie am 23. und 30. Dezember können Besucher in der Schlossgalerie die Züge auf den verschiedenen Modellbahnanlagen bestaunen. Die Ausstellung ist freitags von 18 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.