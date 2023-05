Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

30 von 31 Delegierten sprachen sich am Samstag dafür aus, dass die Pirmasenserin, die in Lemberg wohnt, ihre Kandidatin für die Bundestagswahl ist. Die Sozialdemokraten sparten nicht an Lob für Glöckner. Die wiederum preiste die Vorzüge von Olaf Scholz.

Der Vizekanzler und Finanzminister ist nicht zur Kandidatenkür in die Lemberger Freizeithalle gekommen, aber irgendwie ist Olaf Scholz doch präsent. Gefühlte 20 Mal erwähnt