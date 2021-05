Sie reitet besser als viele Cowboys, spielt Fußball in gleich zwei Vereinen und joggt regelmäßig. Vanessa Engel, unsere heutige Laufpatin, zeigt RHEINPFALZ-Mitarbeiter Michael Elig einen 5,1 Kilometer langen Rundkurs mit Start und Ziel am Parkplatz des Hauensteiner Paddelweihers.

Der Paddelweiher ist in Hauenstein gut ausgeschildert, und die Orientierung beim Lauf ist einfach: auf der ersten Streckenhälfte links vom Paddelweiher und den folgenden Weihern im Queichtal entlang bis zur Queichquelle und dann rechts zurück. Moderat bergauf geht es im ersten Teilbereich und dafür leicht abwärts auf den letzten beiden Kilometern.

Vanessa Engel, Vierte der Jugend-Europameisterschaft 2013 im Westernreiten, ist quasi auf dem Rücken von Pferden großgeworden. „Heute sitze ich nur noch etwa zweimal monatlich im Sattel, es fehlt an Zeit“, sagt die 23-jährige Hauensteinerin, deren jüngere Schwester Franziska amtierende Team-Weltmeisterin bei den Jungen Reitern ist. Heute jedoch wird nicht gesattelt, sondern gejoggt. Die ersten Laufkilometer absolvierte Vanessa Engel nach einer Kreuzbandverletzung 2019 als Therapie.

Ingenieurin bei Audi

Wir starten vom Paddelweiher-Parkplatz am Dorfrand, überqueren nach 40 Metern die Queich, um sind dann auf den Rundweg 9, gut beschildert als „Paddelweiher-Queichweg“. Die 1,80 Meter große Modellathletin kennt den Rundkurs in- und auswendig, auch wenn sie nun öfter in ihrer Wahlheimat Ingolstadt joggt. Dort hat sie beim Automobilhersteller Audi ein duales Elektrotechnik-Studium abgeschlossen und wird ab Mitte Februar für die neue Generation Autos Bordnetzleitungen, also modernste Technik, entwickeln und optimieren. „Ich freue mich auf die berufliche Herausforderung“, sagt die Elektrotechnik-Ingenieurin. Zunächst traben wir verhalten mit einem 6:30er-Schnitt pro Kilometer den breiten Waldweg entlang. Nach 670 Metern erreichen wir den Paddelweiher,

Während Vanessa Engel das Tempo steigert, jogge ich meinen 6:30er-Schnitt weiter. An der Weggabelung nach genau einem Kilometer Laufstrecke wartet sie auf mich, und wir folgen gemeinsam trabend dem Rundweg nach links. Es geht immer noch leicht bergauf. Vom Ehrgeiz beseelt, halte ich dem Tempo meiner heutigen Laufpatin stand. Wir erreichen nach 2,2 Kilometern den „Felsensteig zum hohen Kopf“, ein schöner Blickfang. Würden wir nicht joggen, könnte man hier an einer Sitzgruppe eine schöne Pause einlegen. Hundert Meter weiter schwenken wir an der Weggabelung nach rechts.

Spendenlauf-Challenge

Immer wieder zückt Vanessa ihr Handy, um die Strecke mit einem Laufprogramm aufzuzeichnen und ein kleines Video zu drehen. Die älteste Tochter des Hauensteiner Gastronomen Thomas Engel spielt Fußball sowohl bei der FSG Wasgau, der Frauen-Spielgemeinschaft von TV Hauenstein, SC Busenberg und SV Gossersweiler-Stein, als auch beim FC Geisenfeld in Bayern, unweit von Ingolstadt. „Das geht, wenn beide Vereine mindestens 100 Kilometer voneinander entfernt liegen“, klärt sie mich auf. Für eine Spendenlauf-Challenge des FC Geisenfeld zeichnet sie die fünf Laufkilometer auf. 1500 Kilometer von 17 Fußballerinnen im Februar – so lautet das Ziel.

Flott unterwegs

Nach 2,5 Kilometern erreichen wir die Queichquelle, an der auch ein Kneippbecken angelegt ist. Wir ziehen aber unsere Laufschuhe nicht aus, sondern joggen weiter und laufen den Parallelweg zurück. Würden wir den Trail links von uns hinauf joggen, würden wir zum Wanderheim „Dicke Eiche“ kommen. Ab jetzt geht es nur noch leicht bergab bis zum Ziel. Wir steigern das Tempo und sind zwischenzeitlich recht flott unterwegs.

Viel Luft zum Erzählen haben wir beide nicht. Die Schritte werden länger die Laufgeschwindigkeit steigt. Wir genießen es beide, uns an diesem sonnigen Februartag auszupowern. Nach viereinhalb Kilometern joggen wir wieder am Paddelweiher und damit auch am Ausflugsziel Paddelweiher-Hütte vorbei und erreichen nach 5,1 Kilometern den Parkplatz. Wir haben knapp 31 Minuten benötigt, sind also einen Sechs-Minuten-Schnitt pro Kilometer gelaufen.

Das Lauffoto machen wir im Anschluss an die Joggingrunde am Paddelweiher. Das erspart mir das Tragen des Fotorucksackes während der Joggingrunde.

Für Anfänger geeignet

Fazit: Es ist ein toller, auch für Anfänger bestens geeigneter Rundkurs. „Einkehren am Ende können die Jogger gerne auch bei uns im Hotel ,Zum Ochsen’“, fügt die Hotelierstochter augenzwinkernd hinzu.