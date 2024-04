Die Stadt Pirmasens beteiligt sich ab sofort am vom rheinland-pfälzischen Innenministerium ins Leben gerufenen Vorhaben „Urbane Sicherheit“. Dabei sollen – auch in Zusammenarbeit mit der Polizei – Vorhaben gebündelt und umgesetzt werden, um die Sicherheit in der Innenstadt zu verbessern, teilt das Ministerium mit. Die teilnehmenden Städte seien dabei „die Praxisräume für die Entwicklung von Lösungsansätzen und gleichzeitig wichtige Multiplikatoren für Erfolge und gute Beispiele“, wird Innenminister Michael Ebling in der Mitteilung zitiert. Zunächst wurden der Handlungsbedarf ermittelt und Maßnahmen konzipiert. In der nun beginnenden zweiten Phase sollen Lösungen erprobt werden, zum Beispiel dahingehend, wie Veranstaltungen sicherer werden und öffentliche Räume sicherer gestaltet werden könnten. Diese zweite Phase soll bis Ende 2025 dauern.

Neben Pirmasens sind auch Speyer und Neuwied neue Modellkommunen. Seit drei Jahren beteiligen sich bereits Bad Dürkheim, Mainz und Trier an dem Vorhaben.