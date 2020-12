Am Freitag zwischen 7 und 12 Uhr haben Unbekannte versucht, einen Bus der Marke Neoplan Cityliner aufzubrechen. Das Fahrzeug war laut Polizei auf dem Parkstreifen in Höhe des Anwesens In der Schorbach 8 in Waldfischbach-Burgalben abgestellt. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Innere des Busses, allerdings richteten sie einen Schaden an der Tür und der Zentralverriegelung in Höhe von rund 2000 Euro an. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Aufbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.